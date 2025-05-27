İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 54 bini geçti

AA

Gazze'de soykırım son bulmuyor...

Bölgede yaşayan masum siviller zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışırken katil İsrail ordusu, katliam yapmaya devam ediyor.

Yoğun bombardımanın yaşandığı Gazze Şeridi'nde can kaybı sayısı her geçen gün artıyor.

SON DURUMA İLİŞKİN BİLGİ PAYLAŞILDI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 79 ölü ve 163 yaralının getirildiği kaydedildi.

CAN KAYBI 54 BİNİ GEÇTİ

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 901 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 11 bin 88 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 56'ya, yaralıların sayısının da 123 bin 129'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.