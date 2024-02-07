İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 27 bin 708'e çıktı İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 123 artarak 27 bin 708'e yükseldi.

AA

İsrail, 124 gündür Gazze'ye yönelik saldırılarını her geçen gün şiddetini artırarak sürdürüyor.

Savaşta İsrail'in hedef gözetmeksizin sürdürdüğü saldırılarında can kaybı artışa devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, devam eden savaşa yönelik yazılı açıklamada bulundu.

123 Filistinli daha hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik "16 katliam" yaptığı aktarılan açıklamaya göre, İsrail'in bir günlük saldırılarında 123 Filistinli yaşamını yitirdi ve 169 sivil yaralandı.

Can kaybı 27 bin 708'e çıktı

Hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığına dikkati çekilen açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ettirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27 bin 708'e, yaralı sayısı da 67 bin 147'e çıktı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)