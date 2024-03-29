İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 13 Filistinli öldü İsrail'in Gazze'de farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybederken çoğu çocuk ve kadın onlarca kişi de yaralandı.

AA

İsrail Ramazan'da da durmuyor.

Gazze'de farklı noktaları bombalamaya devam ediyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Muammer Ailesi'ne ait bir evi bombalaması sonucu 12 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Bölge sakinleri ve sivil savunma ekipleri saldırı sonrası yıkılan binada arama kurtarma çalışmasına devam ediyor.

Çocuk ve kadınlar yaralı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan Saad bin Ebi Vakkas Camisi'ni bombalaması sonucu bir kadın öldü ve çoğu çocuk ve kadın onlarca kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca, Gazze'nin farklı noktalarında birçok noktayı hedef alması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

En az 32 bin kişi öldü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 552 Filistinli öldürüldü, 74 bin 980 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)