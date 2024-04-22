İsrail askerinin çekildiği kamptan geriye yıkım kaldı İsrail, Batı Şeria'da bulunan Nur Şems Mülteci Kampından büyük zararlar vererek ayrıldı. Bölgeden gelen görüntülerde geriye sadece yıkımın kaldığı görüldü.

ensonhaber.com

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları kesintisiz sürüyor.



İsrail ordusu, 52 saat süren yoğun çatışmaların ardından Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı'ndan çekildi.

İsrail geri çekildiği bölgelerde yıkım bıraktı

Saldırılar sonucunda kamp büyük oranda harabeye dönerken, bölgede yaşayanlar büyük yıkım ve kayıplarla yüz yüze kaldı.

Kampın altyapısında ve yapılarda ciddi hasarın yanı sıra 14 Filistinlinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep olan saldırılar, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim ve Nablus şehirlerini birbirine bağlayan Nur Şems Mülteci Kampı'nın bitişiğindeki ana yolda da yıkıma yol açtı.

"İsrail ordusu her şeyi yerle bir etti"

Binaların tamamı ya da bir kısmının yıkıldığı, duvarlarda kurşun izlerinin görüldüğü Menşiye Mahallesi ise en şiddetli çatışmalara sahne oldu.

Filistinli Semira Usacı (79), "İsrail ordusuna ait buldozerler mahalleye girdi, içlerinde sakinleri olmasına rağmen her yönden evleri hedef almaya başladı, her şeyi yerle bir etti." dedi.

Mahalledeki evlere düzenlenen kundaklamada, evinin kısmi şekilde zarar gördüğünü belirten Usacı, evi tamamen yanmadığı için Allah'a şükretti.

Usacı, "Silahlı kişilerle çatışma olmamasına rağmen İsrail askerleri evlere rastgele ateş açtı. Evlerin camları kırıldı, tüm duvarlar kurşun izleriyle doldu." diye konuştu.

"Evimizi savunmaya hakkımız var"

Filistinli Velid Şafii (49) ise mahalleye baskın düzenlenip kuşatma altına alınması, İsrail ordusuna ait buldozerlerle girilip evlerin hedef alınması karşısında şaşırdıklarını ifade etti.

İsrail askerlerinin, evine baskın düzenlediğini, içerisindekileri kullanılmaz hale getirdiğini belirten Şafii, "Pek çok ev patlatıldı, içerisindekiler tahrip edildi. Bunlar intikam eyleminden başka bir şey değil." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun kampta gerçekleştirdiği askeri operasyonların, bölgeyi "yaşanmaz bir yer haline getirmeyi" amaçladığına işaret eden Şafii, şunları söyledi:

"İşgal eden biz değiliz, onlar kampa geldiler ve her şeyi yok ettiler, çok sayıda kişiyi öldürdüler ya da yaraladılar. Bizim de evimizi, namusumuzu savunma hakkımız var."

İsrail'in Nur Şems Kampı'na baskını

İsrail ordu radyosu, 18 Nisan'da, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik "geniş çaplı askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail askerlerinin, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki saldırılarında 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde kampa düzenlediği baskının sona erdiği ve bölgeden çekildiğini ifade etmişti.

Ambulansların ancak İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesinin ardından kampa girebildiği kaydedilmişti.

Filistinli direniş gruplarının çağrısıyla, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Tulkerim kenti ve Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilerle dayanışma amacıyla bugün Batı Şeria illerinde grev yapılacağı belirtilmişti.