İsrail'in göçe zorladığı Filistinliler mezarlığa sığındı Filistinli aile, mezarlığın yanına kurdukları çadırlarda yaşamaya başladı. İçinde bulundukları şartlara işaret eden Filistinliler, "Sürekli ölüm fikri ve ölüler ile iç içe yaşamak çocuklar için büyük bir sorun" dedi.

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AA

İsrail ordusu, tam abluka uyguladığı Gazze'deki Filistinli sivillerin yaşamını daha zorlu bir hale getirdi.

Zorunlu göçle karşı karşıya bırakan İsrail'in sürgün politikası nedeniyle Filistinliler, sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor.

İsrail'in saldırılarından dolayı Gazze'nin orta kesimlerindeki Bureyc Kampı'nda bulunan evlerinden çıkmak zorunda kalan Filistinli aile, güneydeki Refah kentine göç etti.

Mezarlığın yanındaki çadırlarda yaşıyorlar

Refah'ta bulunan kamplarda yer bulamayan aile, kentteki mezarlığın yanına kurdukları derme çatma çadırlara sığınmaya mecbur kaldı.

Mezarlığın yanına sığınmış en küçüğü 4 aylık bir bebek olan 35 kişiden fazla Filistinli, zor şartlara rağmen hayatını sürdürmeye çalışıyor.

"İsrail askerleri bizi göç etmeye zorladı"

Bölgeye sığınan Nebil Davud, yaşadıklarını şu sözlerle özetledi:

Evimizden çıkıp ilk göç ettiğimiz yerde tatlı su gibi imkanlar vardı ancak İsrail askerleri orada bulunmamıza izin vermedi ve bizi tekrar göç etmeye zorladı.



Biz de buraya sığındık ancak sürekli olarak mezarlığın yanında olmak özellikle de geceleri zor oluyor.

"Ölüler ile iç içe yaşamak çocuklar için büyük bir sorun"

Sürekli ölüm fikri ve ölüler ile iç içe yaşamak belki büyükler için sorun teşkil etmese de çocuklar için büyük bir sorun.



İlk geldiğimizde bölgede böcekler vardı. Gece biz uyurken ortaya çıktılar ve çadırda böcek gören çocuklar çok korkmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)