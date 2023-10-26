İsrail'in Hamas ile esir takası anlaşmasını değerlendirmeye hazır olduğu duyuruldu İsrail'in Hamas tarafından esir alınan kişiler için anlaşmayı değerlendirmeye hazır olduğu bildirildi.

AA & Ensonhaber

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar şiddetli bir şekilde sürüyor.

Hamas'a karşılık veren İsrail, Gazze Şeridi'nde hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmaya devam ediyor.

Beklenen kara harekatını sürekli erteleyen İsrail'den beklenmeyen bir adım geldi.

İsrail esir takasını değerlendirmeye hazır

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre İsrail, Katar ve Mısır'ın aralarında bulunduğu arabuluculara Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla geniş çaplı bir takas anlaşmasını değerlendirmeye hazır olduğu bilgisini iletti.

Haberde muhtemel bir anlaşmanın 'Hamas'ın elinde bulunan çok sayıdaki esirin serbest bırakılmasını içerdiği' bilgisine yer verildi.

Hamas ateşkes talep ediyor

Hamas'ın şartlarının ise 'Gazze'ye yakıt girişine izin verilmesi, Filistinli tutukluların serbest bırakılması ve ateşkes' olduğu kaydedildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esirin ellerinde olduğunu açıklamıştı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı son yazılı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar ellerindeki 50 İsrailli esirin öldüğünü duyurmuştu.