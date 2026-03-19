İsrail'in Hayfa petrol tesisinde patlama: Siyah dumanlar yükseldi

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hayfa Limanı çevresindeki petrol rafinerisinin hasar aldığına ilişkin bilgilerin yayımlanmasına İsrail ordusuna bağlı sansür otoritesi tarafından izin verildi.

Bölgeden gelen görüntülerde, termik santral ve elektrik üretim tesislerinin bulunduğu alandan yoğun duman çıktığı dikkat çekti.

Yerel televizyon kanallarından Kanal 12, Hayfa’da bir füze düşüşünün tespit edildiğini ve olay yerine güvenlik güçleri ile sağlık ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı tarafından yapılan açıklamada, İran’ın saldırısında ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

İSRAİL MAKAMLARINDAN AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı’nda yapılan açıklamada, İran'ın misillemesinde ilk belirlemelere göre ölen olmadığı bildirildi.

İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada, Hayfa'daki petrol tesisine doğrudan isabet olmadığı ileri sürülürken hasarın İran füzelerinin önlenmesinin ardından düşen şarapnel parçalarından kaynaklandığı iddia edildi.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen ise Hayfa'daki petrol rafinerisinde ciddi bir hasar meydana gelmediğini söyledi.

TEL AVİV VE DOĞU KUDÜS'TE SİREN SESLERİ YÜKSELDİ

İsrail ordusu, İran’dan fırlatılan füzelerin tespit edilmesinin ardından hava savunma sistemlerinin devreye alındığını açıkladı. Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde yaşayan vatandaşların cep telefonlarına acil uyarı mesajları gönderildi ve sığınaklarda kalmaları istendi.

Saldırı sonrası başkent Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesi ve işgal altındaki Doğu Kudüs genelinde sirenler çaldı. Bölgedeki muhabirler, Tel Aviv ve Doğu Kudüs semalarında da şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

Hayfa’da yaşanan saldırının ardından bazı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintileri meydana geldiği bildirildi.