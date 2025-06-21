İsrail'in İran'a saldırılarında can kaybı 430'a yükseldi

Orta Doğu bir kez daha ateş çemberi...

13 Haziran'da İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonucu iki ülke resmen savaş ilan etti.

TÜM ŞİDDETİYLE SÜRÜYOR

İran'ın ateşlediği füzeler karşısında İsrail'in savunma sistemi Demir Kubbe yetersiz kalırken, başta Tel Aviv ve Hayfa olmak üzere pek çok şehirde büyük yıkım meydana geldi.

Savaşın 9. gününde ise tüm dünyanın takip ettiği çatışmalar sürüyor.

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İran Sağlık Bakan Yardımcısı Abdurrahman Rustemiyan, Tahran'daki İmam Humeyni Hastanesinde basın mensuplarına konuya ilişkin bilgi verdi.

CAN KAYBI 430'A YÜKSELDİ

İranlı yetkili, İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 430'a, yaralı sayısının ise 3 bin 500'e çıktığını kaydetti.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirmişti.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.