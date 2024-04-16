İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini vurmasından endişe ediliyor İran'ın İsrail'e misilleme saldırı düzenlemesinin ardından verilecek karşılık beklenmeye başlandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, "İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini vurmasından endişeliyim" ifadesini kullandı.

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İran'ın İsrail'e saldırı düzenlemesinin ardından İsrail'in her an İran'a karşılık vermesi bekleniyor.

Bu gelişmelerin ardından İran'daki nükleer tesisler gündeme geldi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, yaşanan gerilimin nükleer tesislere yansıma ihtimaliyle ilgili konuştu.

Grossi, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini hedef alma riski olduğunu ve bundan endişe duyduğunu söyledi.

İtidal çağrısı

Tahran’ın güvenlik sebebiyle nükleer tesislerini pazar kapattığını belirten Grossi, tesislerin pazartesi açıldığını ancak denetim için İran'da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin 'durum tamamen sakinleşene kadar' bölgeden uzak tutulduğunu belirtti.

Grossi, denetimlerin bugün tekrar başlayacağını duyururken İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini vurma ihtimalinden 'endişe duyduklarını' belirterek taraflara itidal çağrısı yaptı.