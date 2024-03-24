İsrail'in konuştuğu skandal plan: Yahudileri Gazze'ye yerleştirelim Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Foghel, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin tamamına Yahudileri yerleştirmeleri gerektiğini söyledi. Foghel, "Filistinlilerin gönüllü göçünü teşvik ediyorum" dedi.

AA & Ensonhaber

Gazze'yi enkaza çeviren İsrail, güneye doğru göçe zorlanan Filistinlilerin ardından bölge üzerinde planlar yapmaya başladı.

Tel Aviv'de Yahudilerin Gazze'ye yerleştirilmesi fikri yüksek sesle dile getiriliyor.

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Tzvika Foghel, Filistinlilerin gönüllü göçünü teşvik etme çağrısında bulundu.

Yahudilerin Gazze'ye yerleştirilmesini istiyorlar

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in lideri olduğu Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisi milletvekili olan Foghel, İsrail devlet radyosuna açıklamalarda bulundu.

Foghel, "İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin tamamına Yahudiler yerleştiğinde, savaşı bitirmelidir." dedi.

"Filistinlilerin gönüllü göçünü teşvik ediyorum"

"Hamas'ın 7 Ekim'in bedelini Gazze'den çıkarılmakla ödeyeceğini" ileri süren Foghel, şu ifadeleri kullandı:

Filistinlilerin gönüllü göçünü teşvik ediyorum ve kim bunu yapmak isterse benden hibe alacaktır.

Gazzelilerin göçünün teşvik edilmesi planı

Ben-Gvir de daha önce yaptığı açıklamalarda defalarca Gazze'nin kalıcı işgalinin gerekliliğini savunarak, "Gazzelilerin göçünün teşvik edilmesi" çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 170 gündür düzenlediği saldırılarda 14 bin 280'i çocuk ve 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 226 kişi hayatını kaybetti, yaralananların sayısı ise 74 bin 518'e ulaştı.

Kadınlar ve çocuklar hedefte

İsrail saldırılarında mağdur olanların yüzde 73'ünü kadınlar ve çocuklar oluştururken, öldürülenler arasında 364 sağlık çalışanı, 48 sivil savunma personeli ve 136 gazeteci bulunuyor.

Gazze'de şu ana kadar 27 çocuk da açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.