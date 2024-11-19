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AA

İsrail, Lübnan'a olan saldırılarını sürdürüyor.

Savaşı Orta Doğu'ya yaymak isteyen İsrail, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan Çevre Bakanlığının İsrail saldırıları ve ülkedeki duruma ilişkin raporuna yer verildi.

SON 48 SAATTE 300 SALDIRI

İsrail ordusunun son 48 saatte Lübnan'ın çeşitli bölgelerine 300 hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarılan rapora göre, söz konusu saldırıların çoğu güneyde yoğunlaştı.

Raporda, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten beri yaptığı hava saldırılarının sayısının ise 13 bin 522'ye çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşlar için 1173 sığınma merkezinin açıldığı kaydedilen raporda, 981 merkezin maksimum kapasiteye ulaştığı, sığınma merkezlerine şu ana kadar 187 bin 992 kişinin yerleştirildiği vurgulandı.

65 BİN ZEYTİN AĞACI YOK OLDU

İsrail'in bombardımanı nedeniyle göç dalgalarının sürdüğüne dikkat çekilen raporda, 23 Eylül-18 Kasım tarihleri arasında Lübnan'dan Suriye'ye 610 bin 883 kişinin geçiş yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Bunlardan 385 bin 555'inin Suriyeli ve 225 bin 328'inin de Lübnan vatandaşı olduğu belirtilen raporda, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da düzenlediği saldırılarda 3 bin 516 kişinin öldüğü, 14 bin 929 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Lübnan'daki tarım sektörünün yüzde 70'inin İsrail saldırılarından doğrudan ve dolaylı olarak etkilendiği, binlerce hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

İsrail'in uluslararası yasaklı beyaz fosfor bombası kullanması nedeniyle 65 bin zeytin ağacının yok olduğu aktarıldı.