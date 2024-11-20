İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında bilanço artıyor

İHA

İsrail Gazze'nin ardından Lübnan'ı da hedef almaya devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, can kaybında da her geçen gün artış yaşanıyor.

SON 24 SAATTE 14 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırılarında 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 87 kişinin de yaralandığını belirtti.

Bakanlık, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 558’e, yaralıların sayısının ise 15 bin 123’e yükseldiğini ifade etti.