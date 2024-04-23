İsrail'in Nasır Hastanesi baskını: 2 bin Filistinlinin akıbeti bilinmiyor İsrail askerlerinin, Gazze'nin Han Yunus bölgesinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği baskında, hastane kompleksindeki 2 bin Filistinli'nin durumu belirsizliğini koruyor.

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AA

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı hava ve kara saldırıları devam ediyor.

Saldırılar devam ederken bölgedeki insani durum giderek kötüleşiyor.

283 Filistinlinin cansız bedeni toplu mezardan çıkarıldı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Nasır Hastanesi kompleksinde sivil savunma ekiplerinin toplu mezardan cesetleri çıkarma çalışmalarının dördüncü gününde devam ettiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, bugün toplu mezardan çıkarılan 73 kişi ile cuma gününden bu yana toplam 283 Filistinlinin cesedine ulaşıldı.

Toplu mezardan çıkarılanlardan 42 kişinin kimliğinin tespit edildiğine yer verilen açıklamada, İsrail ordusunun öldürdüğü cesetleri kumların altında oldukça derine gömdüğü ve üzerlerine çöp boşalttığına dikkati çekildi.

2 bin Filistinli'nin akıbeti bilinmiyor

Açıklamada, İsrail askerlerinin baskını sırasında Nasır Hastanesi kompleksinde bulunan yaklaşık 2 bin kişinin akıbetinin bilinmediği, öldürüldükleri yada alıkonularak götürüldüklerine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığı aktarıldı.

Medya Ofisinin açıklamasında, toplu mezardan çıkarılan aralarında kadın ve yaşlıların da bulunduğu cesetlerin bir kısmının elleri kelepçeli ve üzerlerinden elbiseleri çıkarılmış şekilde soğukkanlılıkla öldürüldüğü vurgulandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 97 Filistinli öldürüldü, 76 bin 980 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 485 Filistinli hayatını kaybetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)