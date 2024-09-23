İsrail’in sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarda 100 kişi öldü Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği, 400'den fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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İHA

İsrail, Lübnan’da yoğun bombardımanını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından sabah saatlerinden bu yana İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının en az 100, yaralı sayısının ise 400’den fazla olduğu bildirildi.

ÖLENLER ARASINDA ÇOCUK VE KADINLAR DA VAR

Açıklamada, öldürülenler arasında çocukların, kadınların ve sağlık görevlilerinin bulunduğu aktarıldı.

Hizbullah ise İsrail ordusunun çeşitli askeri noktalarına çok sayıda roket fırlatıldığını açıkladı.

Açıklamada saldırıların “İsrail'in güney ve Bekaa bölgelerini hedef alan düşman saldırılarına karşılık” olduğu belirtilirken, İsrail'in kuzeyindeki 2 askeri mevzinin ve Hayfa kentinin kuzeyindeki Rafael savunma sanayi komplekslerinin bombaladığı ifade edildi.

İSRAİL'DEN TAHLİYE MESAJI

Lübnanlı telekom operatörü Ogero'nun Başkanı Imad Kreidieh, Lübnanlıların bugün İsrail tarafından gelen 80 binden fazla şüpheli arama aldığını ve arayanların insanların tahliye edilmesini istediğini söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sabah saatlerinden bu yana İsrail Hava Kuvvetleri’nin Lübnan'da 300'den fazla Hizbullah hedefini vurduğunu açıklamıştı.

İSRAİL'E 115 FÜZE ATILDI

Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyindeki bölgelere roket saldırıları sabah saatlerinde de devam etti. İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti ve çevresinde saldırı alarmları çaldı.

Sosyal medyada, İsrail'e ait hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerin atılan mühimmatlara doğru ilerlediği, havada patlamalar oluşturduğu görüntüler paylaşıldı.

İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre, Lübnan'dan İsrail'e doğru gece boyunca 115 kadar füze atıldı.

İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin roketlerin çoğunluğunu engellediğini ancak Hayfa yakınlarındaki Kiryat Biraik ve Aşağı Celile bölgesinde yerleşim yerine isabet ettiğini bildirdi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Kiryat Bialik bölgesine isabet eden roket nedeniyle üç kişinin yaralandığını ifade etti. Bölgede evlerde ve araçlarda hasar oluştu.

Lübnan Hizbullahı da yaptığı yazılı açıklamalarla, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak, Fadi-1 ve Fadi-2 tipinde füzelerle Hayfa yakınlarındaki Ramat David isimli hava üssü ve buradaki bir savunma sanayi şirketi merkezini hedef aldığını kaydetti.

İSRAİL HAVA HAREKATI BAŞLATTI

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü noktalara hava saldırısı başlattığını duyurdu.

Öte yandan İsrail ordusu, gece saatlerinde Irak'tan atılan bir insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı.

İSRAİL ORDUSU GÜVENLİK UYARILARINI GÜNCELLEDİ

İsrail iç cephe komutanlığı, Hayfa kentinden itibaren dün akşam saatlerinde yaptığı güvenlik uyarılarını daha da sıkılaştırdı.

Talimatlara göre, bu bölgelerde eğitime ara verildi, açık alanlarda 10, kapalı alanlarda sığınak bulunması durumunda 100 kişiden fazla toplanmalar kısıtlandı. İş yerlerinin yakınlarında güvenli bir sığınak bulunması halinde çalışmaların devam edebileceği bildirildi. Bu bölgelerdeki tüm plajlar kapatıldı.

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında gerilimin zirveye tırmanmasının ardından çatışmalar, 21 Eylül Cumartesi günü boyunca karşılıklı devam etmişti.

Lübnan Hizbullahı gece saatlerinde Hayfa kenti ve çevresine 20 kadar roketle saldırı düzenlemişti. Hizbullah, roketlerle daha önceden İsrail içine sızarak havadan görüntülerini kaydettiği Hayfa yakınlarındaki Ramat David askeri hava üssünü hedef aldığını açıklamıştı.

İSRAİL ORDUSUNUN, BEYRUT’A YÖNELİK HAVA SALDIRISI

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın, 37 kişi hayatını kaybetmişti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından gerçekleşen Beyrut saldırısında toplamda 76 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

Uluslararası toplum, İsrail'in üst üste gelen saldırıları karşısında bölgesel bir savaşın patlak vermesine karşı uyarı yapıyor.

İSRAİL ÇAĞRI CİHAZLARINI PATLATTI

İsrail'in siber saldırısı sonucu Lübnan'da Hizbullah'ın da iletişim için kullandığı çağrı cihazlarında patlamalar meydana geldi.

Lübnan resmi ajansı NNA’ya göre, İsrail’in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızması sonucu yüzlerce Lübnanlı yaralandı.

NNA'dan yapılan açıklamada, "Beyrut’un güney banliyöleri ile Lübnan’ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. Yüksek teknoloji kullanılarak taşınabilir pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan’da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde, taşınabilir cihazların sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)