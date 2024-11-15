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AA

İsrail, Gazze'nin ardından Lübnan'da da masum sivilleri hedef almaya devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonrası Lübnan Sağlık Bakanlığı, son verileri paylaştı.

YARALI SAYISI 14 BİN 599'A YÜKSELDİ

Yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 59 kişinin öldüğü, 182 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 889'u kadın ve çocuk, 208'i sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 445'e, yaralı sayısının da 14 bin 599'a yükseldiği kaydedildi.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıklamıştı.