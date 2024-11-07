İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 469'a yükseldi

AA

İsrail'in Gazze'de saldırıları devam ediyor...

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye 398 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

SON 48 SAATTE 6 KATLİAM DÜZENLENDİ

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "6 katliamda" 78 kişinin hayatını kaybettiği, 214 kişinin yaralandığı aktarıldı.

CAN KAYBI 43 BİN 469'A YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 469'a, yaralı sayısı da 102 bin 561'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.