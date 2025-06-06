İsrail'in saldırılarının gölgesinde Gazze Şeridi'nde bayram namazı

AA

Gazze Şeridi’nde devam eden İsrail saldırılarına rağmen Filistinliler, Kurban Bayramı sabahı namaz için bir araya geldi.

Birçok bölgede camiler hasar gördüğü veya tamamen yıkıldığı için halk, açık alanlarda ve enkazların yanında bayram namazını eda etti.

HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN RAHMET DİLENDİ

Namazın ardından yapılan dualarda barış, özgürlük ve hayatını kaybedenler için rahmet dilendi.

Gazze’deki Müslümanlar, zorlu şartlar altında dahi bayramın manevi atmosferini yaşatmaya çalıştı.

CAMİLER YIKILDI, NAMAZ MEYDANLARA TAŞTI

İsrail’in aylardır süren bombardımanları sonucu Gazze’deki birçok cami ya kullanılamaz hale geldi ya da tamamen yıkıldı.

Bu durum, halkın açık alanlarda ve geçici yerlerde topluca ibadet etmesine neden oldu.

Kimi insanlar yıkılan evlerinin önünde, kimi ise toplu mezarların bulunduğu alanların yakınında saf tuttu.

BAYRAMIN MANEVİYATI ACIYLA İÇ İÇE

Bayram namazının ardından insanlar birbirleriyle bayramlaşırken, yüzlerde hem sevinç hem de hüzün vardı.

Birçok aile, bu bayrama yakınlarını kaybetmenin derin acısıyla girdi.

Filistinli yetkililer ve sivil toplum kuruluşları, bayram vesilesiyle insani yardım dağıtımlarını artırmaya çalışırken, bölgede ciddi bir gıda, ilaç ve barınma krizi yaşanıyor.