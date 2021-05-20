İsrail'in saldırısında 12 yaşındaki torununu kaybetti: Onun suçu neydi

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırısında, 12 yaşındaki torununu kaybeden büyükannenin feryadı yürek burktu.

İsrail'in alçakça saldırıları devam ediyor. İsrail'in saldırıları nedeniyle küçük çocuklar hayatını kaybederken, 12 yaşındaki Dima Assaleya'yı kaybeden büyükanne gözyaşlarına boğuldu. Büyükannenin feryat ettiği anlar, görenleri ağlattı.

İSRAİL'İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivil yerleşimleri, sağlık merkezlerinin ardından bölgedeki Cibaliye Mülteci Kampı'na bomba yağdırdı.

Dün gece gerçekleştirilen saldırılarda ilk belirlemelere göre, 5 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin arasında yer alan 12 yaşındaki Dima Assaleya'nın büyükannesi feryat etti.

"BU MASUM ÇOCUĞUN HAKKINI İSTİYORUZ"

Assaleya'nın büyükannesi, "Elinde bir kase taşıyordu, yemek yapan annesine yardım etmek istemişti. Onun suçu neydi?" ifadelerini kullandı.

İsrail'in zulmünü lanetleyen yaşlı kadın, "Çocuklarımızın yaşadığı adaletsizliği, öldürülen çocukları ve yıkılan evleri nasıl bombaladıklarını görmek için Arap ülkeleri nerede? Arap hükümetleri ve halkları nerede? Ateşkes istemiyoruz.

Direnişin bu suçlara karşılık vermesini istiyoruz. Bu masum çocuğun hakkını istiyoruz. Direnişin İsrail’e füze fırlatmasını istiyoruz. Bu çocuk masum ve hiçbir günahı yoktu. İsrail ile ateşkes istemiyoruz; hepimiz şehidiz. Oğlum hedef alındı ve öldürüldü. İsrail'e karşı savaşımızda Allah'a bağlıyız ve güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırısında 12 yaşındaki torununu kaybetti ViDEO







"BENİM KIZIMIN SUÇU NEYDİ?"

Saldırıdan bir gün önce kızının bombardımandan kaçmak için çanta aldığını ifade eden anne Assaleya, “Kızım şehit olacağını hissetti. Saldırıdan bir gün önce bu getirdiği çantası bana getirerek, anne bombalardan korkuyorum. Bu çanta ile birlikte okula kaçarız dedi bana. Benim kızımın suçu neydi?" diyerek, gözyaşlarına boğuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda şehit olan 12 yaşındaki Dima Assaleya için El-Andounisi Hastanesi önünde cenaze namazı kılındı.





65 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı,10 Mayıs’ta Filistin-İsrail arasındaki çatışmanın başlamasından bu yana 17’si yaşlı, 39’u kadın ve 65’i çocuk olmak üzere 230 Filistinli öldürüldü ve 1760 kişinin de yaralandığını duyurdu.



