İsrail'in soykırım niteliğindeki saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 219 artarak 8 bin 525 olduğunu, ölenlerin 3 bin 542’sinin çocuk, 2 bin 187’sinin ise kadın olduğunu açıkladı.

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7 Ekim tarihinde Orta Doğu'da bir kriz daha baş gösterdi.

Hamas güçlerinin başlattığı operasyona İsrail'den gelen karşılıkla birlikte bombardıman başladı.

25 gündür ağır saldırıların yaşandığı Gazze'de, hastaneler, okullar, camiler, pazarlar vuruluyor.

Bölgeden gelen bilgilere göre, saldırıda can verenlerin ciddi bir oranı yaşlı, kadın veya çocuk...

Can kaybı sayısı yükseliyor

Yaşanan son gelişmeye göre Gazze Sağlık Bakanlığı, ölü sayısını güncelledi.

Buna göre, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 219 artarak 8 bin 525 oldu. Ölenlerin 3 bin 542’si çocuk, 2 bin 187’si kadın.

Can kaybı her geçen gün artarken, büyük bir oranın çocuk ve kadınlardan oluşması da vahşete dayanıyor.

Bir diğer yandan Birleşmiş Milletler (BM) üyesi, Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını vurgulayarak, 3 haftada ölenlerin yüzde 70'ini çocuk ve kadınların oluşturduğunu açıkladı.

Saldırılarda son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.