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İsrail'in soykırımı sürüyor: Gazze’de can kaybı 34 bin 535’e yükseldi

İsrail'in soykırımı sürüyor: Gazze’de can kaybı 34 bin 535’e yükseldi İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 535’e, yaralı sayısı ise 77 bin 704’e yükseldi.