İsrail'in Suriye saldırısında İranlı albay hayatını kaybetti İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Rıza Zarei'nin, Suriye’nin Banyas kentinde İsrail’in düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğü açıklandı.

AA & Ensonhaber

İsrail, bir yandan Gazze'de Filistinlilere yönelik katliamlarını sürdürürken bir yandan da Lübnan'da Hizbullah ve Suriye'de İran destekli güçlerin İsrail'e yönelik saldırılarına da misillemelerde bulunuyor.

İran ordusunda görevli bir albay öldürüldü

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İsrail'in sabah saatlerinde Suriye'nin Banyas kentine düzenlediği saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki komutanlarından Albay Zarei ile 2 Hizbullah üyesi hayatını kaybetti.

"Askeri danışman" olduğu söylendi

Saldırıda yaşamını yitiren Zarei'nin, Devrim Muhafızları Ordusu'nun donanmasında görev yaptığı ve "askeri danışman" olarak Suriye'de bulunduğu kaydedildi.

İran, Suriye'de bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını "askeri danışman" olarak nitelendiriyor.