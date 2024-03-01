İsrail'in Suriye saldırısında İranlı albay hayatını kaybetti

İsrail, bir yandan Gazze'de Filistinlilere yönelik katliamlarını sürdürürken bir yandan da Lübnan'da Hizbullah ve Suriye'de İran destekli güçlerin İsrail'e yönelik saldırılarına da misillemelerde bulunuyor.
İran ordusunda görevli bir albay öldürüldü
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İsrail'in sabah saatlerinde Suriye'nin Banyas kentine düzenlediği saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki komutanlarından Albay Zarei ile 2 Hizbullah üyesi hayatını kaybetti.
"Askeri danışman" olduğu söylendi
Saldırıda yaşamını yitiren Zarei'nin, Devrim Muhafızları Ordusu'nun donanmasında görev yaptığı ve "askeri danışman" olarak Suriye'de bulunduğu kaydedildi.
İran, Suriye'de bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını "askeri danışman" olarak nitelendiriyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış