İsrail'in yardım girişini engellediği Gazze'de binlerce çocuk açlıktan ölebilir

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bini aştı.

Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

BİNLERCE ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLEBİLİR

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada İsrail'in 64 gündür Gazze Şeridi'ne çocuk maması ve gıda girişine izin vermediği vurgulandı.

Gazze'de yetersiz beslenme sorunuyla hastanelere getirilen çocuk sayısının 70 bini aştığı, 5 yaş altı en az 3 bin 500 çocuğun açlıktan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu, 1 milyondan fazla çocuğun hayatta kalmak için gerekli günlük besinden yoksun olduğu kaydedildi.

İsrail'in uluslararası toplumun sessizliğini fırsat bilerek açlığı bir silah olarak kullandığı, ilaç ve gıda girişini engellediği ifade edildi.

Uluslararası hukuk uyarınca tüm bunların savaş suçu sayıldığı ve uluslararası toplumun İsrail'e baskı yapmayıp sessiz kalarak bu suça ortak olduğu vurgulandı.

AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI 57'YE ULAŞMIŞTI

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada İsrail'in devam eden ablukası nedeniyle Gazze halkının yüzde 91'inin gıda krizi yaşadığını, yüzde 65'inin temiz içme suyuna ulaşamadığını, çocukların ve emziren annelerin yüzde 92'sinin ciddi beslenme yetersizliği yaşadığını duyurmuştu.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi ise çoğu çocuk ve bebek olmak üzere açlıktan ölenlerin sayısının 57'ye yükseldiğini açıklamıştı.