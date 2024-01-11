İsrail'in yargılandığı Adalet Divanı önünde Filistin'e destek Uluslararası Adalet Divanı önünde toplanan protestocular, soykırımın sona ereceğini söyledi. İsrail'e tepki gösterenler, "İşler gerçek değişecek" vurgusu yaptı.

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AA & Ensonhaber

Filistin destekçileri, İsrail hakkındaki soykırım davasıyla ilgili ilk duruşmanın görüldüğü Uluslararası Adalet Divanı binası önünde gösteri düzenledi.

Güney Afrika, İsrail hakkında Gazze'de soykırım işlediği gerekçesiyle dava açtı.

Davanın ilk duruşması, Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) görüldü.

Filistin'e destek gösterisi

Duruşma sırasında, Filistin destekçileri ICJ binası önünde gösteri yaptı. Ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan göstericiler, Filistin'e destek sloganları attı.

Göstericiler, üç aydır her gün çocukların öldürülmesini izlediklerini ve soykırıma karşı olduklarını söyledi.

"Yeni bir dünyanın doğuşu olacak"

"Ne olursa olsun soykırım bitecek." diyen göstericiler, yaptıkları açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Bu da yeni bir dünyanın doğuşu olacak. İşler gerçek değişecek. Bu değişimi tüm dünyada gerçekleştirmeye son derece kararlıyız.

"İşgali destekleyemeyiz"

Gazze'nin işgalini destekleyemeyeceklerini söyleyen göstericiler, "Son birkaç aydır cinayetler, katliamlar görüyoruz." diye ekledi.