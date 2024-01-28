İsrail'in yeni iddiası: BM çalışanları 7 Ekim saldırılarına yardım etti

Gazze'de yardım faaliyeti yürüten UNRWA bünyesindeki bazı çalışanların İsrail’e yönelik “7 Ekim” saldırılarına karıştığı iddia edildi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric dün yaptığı yazılı açıklamada, Guterres’in iddia karşısında dehşete düştüğünü ifade etti. Dujarric, Guterres’in UNRWA Genel Komiseri Philip Lazzarini'den bu konuyu hızla soruşturmasını ve 7 Ekim'deki olaylara veya başka herhangi bir suça karıştığı tespit edilen tüm UNRWA çalışanlarının derhal işine son verilmesini, gerekirse yasal yollara yönlendirilmesini talep ettiğini duyurdu.
10 ülke, UNRWA'ya finansal desteği askıya aldı
ABD, Avustralya, İtalya, Kanada, Finlandiya, İngiltere, İsviçre, Hollanda, Fransa ve Estonya, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığı iddiası üzerine UNRWA'ya yönelik finansal desteği durdurma kararı aldı.
İrlanda ve Norveç: "Yardımlarımız sürecek"
İrlanda ve Norveç, batılı ülkelerin UNRWA’ya finansal yardımları durdurduklarını açıklamasının ardından, ajansa yardımlarını sürdüreceklerini açıkladı.
İsrail: "Savaştan sonra Gazze'de UNRWA faaliyetlerini durdurmak istiyoruz"
İsrail Dışişleri Bakanı Katz ise ülkesinin savaştan sonra UNRWA'nın Gazze'deki faaliyetlerini durdurmaya çalışacağını söyledi.
Hamas’tan tepki: "İsrail’e boyun eğmeyin"
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in UNRWA'ya yönelik tutumuna tepki gösterilerek, "tehdit ve şantaja boyun eğmemeleri" çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, söz konusu UNRWA çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığına ilişkin iddiaların İsrail’in bilgilerine dayandığı vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:
Siyonist düşmandan elde edilen bilgilere dayanılarak çalışanların sözleşmelerinin feshedilmesini şiddetle kınıyoruz. UNRWA'yı kararını derhal geri çekmeye ve uluslararası toplum tarafından kendisine verilen yetkiye uymaya çağırıyoruz. Ajans yönetimine Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde derhal göreve dönme, siyonist baskılara boyun eğmeme çağrısında bulunuyoruz.
Türkiye: "Bazı ülkelerin yardımları durdurmalarını endişeyle karşılıyoruz"
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) yaptıkları yardımları durdurmalarını endişeyle karşılıyoruz. UNRWA, milyonlarca Filistinli mültecinin hayati ihtiyaçlarını son derece zor şartlar altında karşılamaktadır. Gazze’de 7 Ekim’den bu yana UNRWA’nın 150’den fazla çalışanı İsrail tarafından öldürülmüştür. UNRWA’nın birkaç mensubuna yönelik birtakım iddialar nedeniyle bu kuruluşa yapılan yardımların durdurulması, öncelikle Filistin halkına zarar verecektir. Bu doğrultuda UNRWA’ya yardımları kestiğini açıklayan ülkelerin bu kararlarını gözden geçirmelerini temenni ediyoruz.
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