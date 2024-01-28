İsrail'in yeni iddiası: BM çalışanları 7 Ekim saldırılarına yardım etti Gazze'de katliamlarını ve işgali sürdüren İsrail, BM'nin bölgedeki faaliyetlerini baltalamak için 7 Ekim saldırılarına bazı BM çalışanlarının karıştığını iddia etti. ABD, İngiltere ve Fransa dahil 10 ülke yardımları askıya alırken, Türkiye'den bu ülkelere tepki geldi.

AA & Ensonhaber

Gazze'de yardım faaliyeti yürüten UNRWA bünyesindeki bazı çalışanların İsrail’e yönelik “7 Ekim” saldırılarına karıştığı iddia edildi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric dün yaptığı yazılı açıklamada, Guterres’in iddia karşısında dehşete düştüğünü ifade etti. Dujarric, Guterres’in UNRWA Genel Komiseri Philip Lazzarini'den bu konuyu hızla soruşturmasını ve 7 Ekim'deki olaylara veya başka herhangi bir suça karıştığı tespit edilen tüm UNRWA çalışanlarının derhal işine son verilmesini, gerekirse yasal yollara yönlendirilmesini talep ettiğini duyurdu.

10 ülke, UNRWA'ya finansal desteği askıya aldı

ABD, Avustralya, İtalya, Kanada, Finlandiya, İngiltere, İsviçre, Hollanda, Fransa ve Estonya, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığı iddiası üzerine UNRWA'ya yönelik finansal desteği durdurma kararı aldı.

İrlanda ve Norveç: "Yardımlarımız sürecek"

İrlanda ve Norveç, batılı ülkelerin UNRWA’ya finansal yardımları durdurduklarını açıklamasının ardından, ajansa yardımlarını sürdüreceklerini açıkladı.

İsrail: "Savaştan sonra Gazze'de UNRWA faaliyetlerini durdurmak istiyoruz"

İsrail Dışişleri Bakanı Katz ise ülkesinin savaştan sonra UNRWA'nın Gazze'deki faaliyetlerini durdurmaya çalışacağını söyledi.

Hamas’tan tepki: "İsrail’e boyun eğmeyin"

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in UNRWA'ya yönelik tutumuna tepki gösterilerek, "tehdit ve şantaja boyun eğmemeleri" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, söz konusu UNRWA çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığına ilişkin iddiaların İsrail’in bilgilerine dayandığı vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

Siyonist düşmandan elde edilen bilgilere dayanılarak çalışanların sözleşmelerinin feshedilmesini şiddetle kınıyoruz. UNRWA'yı kararını derhal geri çekmeye ve uluslararası toplum tarafından kendisine verilen yetkiye uymaya çağırıyoruz. Ajans yönetimine Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde derhal göreve dönme, siyonist baskılara boyun eğmeme çağrısında bulunuyoruz.

Türkiye: "Bazı ülkelerin yardımları durdurmalarını endişeyle karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: