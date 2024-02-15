İsrail’in zorla boşalttığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi’nde bebek cesetleri bulundu İsrail'in zorla boşalttığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi’nde solunum cihazına bağlı olması gereken prematüre bebeklerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

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İHA

İsrail'in Gazze'de aşırı güç kullanımıyla öne çıkan ve ayrım gözetmeyen saldırıları devam ediyor.

Al-Nasr Çocuk Hastanesi'nin zorla boşaltılmasının ardından, solunum cihazına bağlı olması gereken prematüre bebeklerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Hastaneden tahliye edilemeyen bu bebeklerin, ölüm riski nedeniyle cansız bedenlerinin çürümeye başladığı tespit edildi.

"İsrail askerleri, bizi zorla tehliye etti"

Hastanenin doktorlarından Mohammed Hamouda yaptığı açıklamada, "10 Kasım'da İsrail ordusu Al-Nasr Çocuk Hastanesi’ni kuşattı ve ardından sağlık personeline yerinden edilen kişilerle birlikte hastaneyi tahliye etmeleri talimatını verdi" dedi.

Kızıl Haç'ın bebekleri takip edeceğini düşündüler

Suni solunum cihazına ihtiyaç duyan kritik vakalar için yeni doğan servisi ile yoğun bakım servisini birleştirdiklerini ifade eden Hamouda, şunları söyledi:

Ekipmanı çalışır durumda tutmak için bir jeneratör çalıştırdık. İsrail kuşatması altındaki hastaneyi Kızıl Haç'ın bu vakaları takip edeceği anlayışıyla terk ettik. Ancak hepsi vefat etti ve çürümeye terk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)