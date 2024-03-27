İsrailli aşırı sağcı vekil Cohen'den skandal sözler: Ramazan, öldürmek için en iyi zaman Yahudi Gücü Partisi üyesi Cohen, Ramazan ayının Filistinlileri öldürmek için 'uygun bir zaman' olduğunu ileri sürdü. Cohen, "Yorgun ve zayıflar. Onlara acımıyorum" dedi.

AA & Ensonhaber

İsrail'de aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi milletvekili Almog Cohen, Filistinlilerin öldürülmesini istedi.

Ramazan ayının kendileri için "fırsat" olduğunu anlatan Cohen, on binlerce ölüme yenilerini eklemeleri gerektiği şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin Refah kentine kara saldırısı başlatılması çağrısı yapan Cohen, "Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman." dedi.

"Refah'a saldırı kararı Netanyahu'ya ait"

Cohen, İsrail'in Kanal 14 televizyonunda katıldığı programda ülkesinin Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında konuştu.

Filistinlilerin sığındığı Refah'a muhtemel kara saldırısı konusunda ABD yönetiminin tutumuna dair soruya Cohen, "Refah'a kara saldırısı hakkındaki karar, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ait." cevabını verdi.

'Onlar oruç tutarken saldıralım' teklifi

Cohen, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısının gerekli olduğunu savunarak şöyle dedi:

Refah'a karadan girilmeli mi? Onların kemiklerini kırmak için oruç tutarken, yorgunken, zayıfken (Refah'a kara saldırısı) olmalı mı, evet.

"Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman: Yorgunlar"

Ramazan ayı olduğu için İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmamasına anlam veremediğini söyleyen Cohen, şu skandal ifadelere imza attı: