İsrailli asker Netanyahu'ya sert çıktı: Senin yüzünden arkadaşlarım öldü! Saldırılar 16'ncı günde devam ederken İsrail Başbakanı Netanyahu askeri üssü ziyaret etti. İsrailli bir askerin bu esnada başbakana karşı çıktığı anlar kayda alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Orta Doğu'yu kan gölü götürüyor. 7 Ekim günü Hamas güçlerinin operasyonuna karşılık veren İsrail arasında büyük bir gerilim yeniden başladı. Karşılıklı çatışmalar sürerken İsrail Gazze'yi abluka altına aldı ve saldırılarını sürdürdü. İsrail, 16 gündür Gazze'deki sivil yerleşim yerlerini vuruyor. Binlerce sivil hayatını kaybederken, karşılıklı çatışmalar devam ediyor. Netanyahu askeri üssü ziyaret etti Bir diğer yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askerleri ziyaret etti. Ziyaret sırasında beklenmeyen bir an yaşandı. İsrailli bir asker, Netanyahu'ya ziyareti esnasında tepki gösterdi. "Senin yüzünden arkadaşlarım öldü" Asker, "Senin yüzünden arkadaşlarım öldü" diyerek sert çıkarken, bir diğer asker tarafından susturulmaya çalışıldı.