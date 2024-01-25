İsrailli askerin cenazesinde ortalık karıştı: Savaşı hemen durdurun Gazze Şeridi'nde öldürülen İsrail askeri Adam Bismut'ın kardeşi, düzenlenen cenaze töreninde Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın üzerine yürüyerek, "Benim kardeşim boşuna ölmedi, savaşı durdur" diye bağırdı.

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AA

İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de, katliam devam ediyor.

Sivil kayıpların sayısı 25 bini geçerken İsrail tarafında da kayıplar artıyor.

Gazze'nin orta kesimindeki çatışmalarda 22 Ocak'ta öldürülen 21 İsrail askerinin cenaze törenleri düzenlendi.

Ölen askerin kardeşi bakanın üzerine yürüdü

Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, öldürülen askerden 35 yaşındaki Adam Bismut'un cenaze törenine katıldı.

Tören sırasında Bismut'un kardeşi, Gantz'ın üzerine yürüdü. Törendekiler araya girerek öldürülen askerin kardeşini engelledi.

"Savaşı bitirmek zorundasın"

Bismut'un kardeşi, Gantz'a İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması çağrısı yaparak, "Savaşı bitirmek zorundasın. Bitir şunu.. Bu savaşı bitir. Bitir şunu. Mecbursun. Benim kardeşim boşuna ölmedi." diye bağırdı.

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamayla, 22 Ocak'ta Gazze'nin orta kesiminde 21 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)