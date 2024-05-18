İsrailli bakan Ben-Gvir İsrail halkına silah çekti İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kendisini öldürmekle tehdit eden Yahudi yerleşimcilere silah çekti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Gazze'de 7 Ekim saldırılarının ardından aylardır İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için İsrail hükumetine yönelik protestolar devam ediyor..

Son olarak İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, esir takası için eylem yapan İsrailli halkı tarafından büyük tepki ile karşılandı..

Esir takası için eylem yapan İsrailli halkı, Itamar Ben-Gvir'e saldırmak istedi.

Korumaları Ben- Gvir'i bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı..

Kendi vatandaşına silah çekti

O esnada Siyonist Bakan İsrailli yerleşimcilere karşı belinden çıkardığı silahı çekti..

Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki topladı.

"Şeytanın avukatı"

Ayrıca 18.04.2024 tarihinde israil Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, İsrail hapishanelerindeki aşırı kalabalığa son vermek için doğru çözümün "terörist" olarak tanımladığı Filistinli esirlere idam cezasının uygulanması olduğunu savunmuştu..

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" olarak adlandırılıyor.

Askerlikten "ideolojik çürük" olarak terhis oldu

Ben-Gvir, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de üyesiydi.

.Görüşlerinin radikalliği nedeniyle askerlikten muaf tutulan ve hakkında "nefret, kışkırtıcı söylem ve ırkçılık" gibi suçlamalardan 53 iddianame hazırlanan Ben-Gvir, 2007'de "ırkçılık ve terör örgütünü desteklemek" suçundan hüküm giymiş, aşırı görüşleri nedeniyle askerlikten "ideolojik çürük" olarak terhis edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2023'te göreve başlayan koalisyon hükümetinde Ben-Gvir, ülkedeki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığına getirilmişti.