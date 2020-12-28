İsrailli bakan: Filistinli tutuklulara aşı yapmayın

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın, İsrail hapishanelerindeki Filistinli 'güvenlik' tutuklularına 'koronavirüs aşısı yapılmaması' talimatı verdiği ortaya çıktı.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Sağlık Bakanlığının yönetmeliğine rağmen Ohana'nın İsrail hapishanelerindeki "güvenlik" tutuklularına koronavirüs aşısı yapılmaması için geçen hafta ilgili kurumlara talimat gönderdiği belirtildi.

YÖNETMELİĞE AYKIRI TALİMAT VERDİ

Tutukluların İsrail'de koronavirüse karşı aşılanacak ikinci grubun bir parçası olduğu yönündeki Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine aykırı olarak, Ohana'nın sadece hapishane çalışanlarının aşılanması emrini verdiği ifade edildi.

FİLİSTİNLİ TUTUKLULARIN ÇOĞU "GÜVENLİK" SINIFLANDIRMASINDA

Haberde, Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından gönderilen talimatta "Filistinli" ifadesinin geçmediği ancak İsrail hapishanelerinde Filistinlilerin dışında "güvenlik" tutuklusu bulunmadığı vurgulandı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin büyük bir bölümü "güvenlik" tutuklusu olarak sınıflandırılıyor.