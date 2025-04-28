İsrailli bakan: Gazze'ye yönelik saldırılar 12 ay daha sürecek

AA & Ensonhaber

Kudüs'te düzenlenen bir konferansta konuşan İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, zafere ulaşmaları gerektiğini ileri sürerken söz konusu zaferin ne olduğu konusunda açıklama yapmadı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Dermer, "Bundan 12 ay sonra 7 Ekim savaşı bitmiş olacak. Daha fazla ülke İsrail ile barış isteyecek, ama bunun anahtarı zaferdir" iddiasında bulundu.

ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin de konuşan Dermer, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail için kötü olacak bir anlaşmaya imza atmayacağına inandığını dile getirdi.

"NETANYAHU SAVAŞI BİTİRMEYİ PLANLIYOR"

Öte yandan, Dermer başkanlığındaki müzakere heyetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yenilenmesi kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır istihbarat başkanıyla bir araya geleceği iddia edildi.

Israel Hayom gazetesinin ismini vermediği İsrailli bir emniyet yetkilisine dayandırdığı haberde ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ekim ayında savaşı bitirmeyi planladığı ileri sürülmüştü.