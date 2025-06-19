İsrailli bakan, İran füzelerinin hastaneye isabet etmesine tepki gösterdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik zalim politikaları sürüyor...

1,5 seneyi aşkın süredir Gazze'deki tüm altyapıyı ve hastaneleri vuran İsrail, şehirde ayakta kalan tek bir hastane bırakmadı.

Soykırımı andıran politikalarıyla tepki çeken İsrail hükümeti, bu kez İran'a karşı savaş başlattı.

İRAN FÜZELERİNE KARŞI ACİZ KALDILAR

İlk günler Tahran ve diğer İran vilayetlerini bombalayan İsrail, İran'ın füze saldırıları karşısında aciz durumda kaldı.

İran ordusu sabah saatlerinde İsrail' karşı füze saldırısı başlattı.

HASTANEYE İSABET ETTİ

İran’ın fırlattığı füzelerden birinin, İsrail’in güneyindeki Soroka Hastanesi’ne isabet ettiği açıklandı.

İsrail ordu kaynakları, saldırının sivil alanları hedef aldığını belirtirken hastanede Gazze’den getirilen yaralı askerlerin tedavi gördüğü bildirildi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Yapıda ciddi hasar oluşurken tehlikeli madde sızıntısı şüphesiyle bina tahliye edildi.

İran tarafı ise asıl hedefin hastaneye bitişik askeri tesis olduğunu belirtti.

'TERÖR EYLEMİ' OLARAK NİTELENDİRDİLER

İsrail Sağlık Bakanı, olayın ardından açıklamasında saldırıyı 'terör eylemi' olarak nitelendirirken "İran kırmızı çizgiyi geçti." dedi.

GAZZE'Yİ UNUTUP TEPKİ GÖSTERDİ

Bu saldırının ardından İran'a tepki gösteren isimlerden birisi de İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir oldu.

Gazze’de ayakta tek hastane bırakmayan İsrail'in bakanı, Tel Aviv’de bir hastaneye İran füzesinin isabet etmesine tepki gösterdi.

'NAZİ' BENZETMESİ YAPTI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ben-Gvir, "İran hastane bombalayan bir Nazi." ifadelerini kullandı.

Itamar Ben-Gvir, açıklamalarında şunları söyledi:

Hastaneleri, yaşlıları ve çocukları hedef alan bu Nazilerin elinde nükleer silah olsaydı, hiç tereddüt etmeden kullanırlardı. Bu İsrail'in tarihte giriştiği en haklı mücadele.



İsrail vatandaşlarını kucaklıyorum ve bugünlerde Başbakan'a ve kabine üyelerine destek vermelerini bekliyorum. Hepimiz birleşiyoruz, bu tehdidi bir kez ve sonsuza dek ortadan kaldırmak için, sonuna kadar, tam zafere kadar.