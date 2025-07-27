İsrailli Bakan Katz İran Dini Lideri Hamaney'i tehdit etti

İsrail ve İran arasında karşılıklı tehditler devam ediyor.

Taraflar arasında 12 günlük savaşta ateşkes kararına varılmasından yaklaşık 1 ay sonra İsrail tarafından İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’e bir tehdit geldi.

"BİZİ TEHDİT ETME Kİ ZARAR GÖRME"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Ramon Hava Üssü’ne düzenlediği ziyarette, "Diktatör Hamaney’e bir mesaj göndermek istiyorum" ifadelerini kullanarak, Hamaney’in İsrail’i tehdit etmeye devam etmesi halinde çok daha büyük bir güçle Tahran’ı yeniden vuracaklarını belirtti.

Katz, düzenlenecek saldırıda bu kez Hamaney’i hedef alacakları tehdidinde bulunarak, "Bizi tehdit etme ki zarar görme" dedi.