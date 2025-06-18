İsrailli esirlerin ailelerinin 'unutulma' endişesi

AA

İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırılar sürerken, Haaretz gazetesi dikkat çeken bir habere yer verdi.

Yayınlanan haberde, İsrailli esirlerin ailelerine Tel Aviv yönetiminin İran'a başlattığı saldırılar soruldu.

ESİR AİLELERİ GELİŞMELERDEN ENDİŞE DUYUYOR

Haberde, esir ailelerinin Gazze'de tutulan yakınlarıyla dayanışma için başkent Tel Aviv'de bir araya geldikleri iki toplanma noktasının İran'ın misillemeleri sonrası kapatıldığı aktarıldı.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın Gazze'deki esirler konusunu gündemden düşürdüğü ve esir ailelerinin gelişmelerden endişe duyduğu vurgulandı.

"KATAR'A ARTIK BİRİNİN (MÜZAKERE İÇİN) GİDECEĞİNE İNANMIYORUM"

İsrailli bir esirin babası Dani Miran, "Tek umursadığım oğlumu geri almak. Protestolarla ve siyasetle ilgilenmiyorum. Bu mesele tamamen kenara atıldı. Basın savaşa odaklandı." dedi.

Tel Aviv yönetiminin İsrailli esirler konusunu önemsemediğini dile getiren Miran, şöyle konuştu:

Çocuklarımız terk edildi. Hiç kimse bununla ilgilenmiyor. Katar'a artık birinin (müzakere için) gideceğine inanmıyorum.

İsrailli bir başka esirin babası Yehuda Cohen ise "Bu savaşı durdurmak ve çocuklarımızı geri getirmek için tüm dünyayı birbirine kattık. Gazze'de bu mesele çok önceden çözülmeliydi. Hatta şu an Gazze'de çocuklarımız ölüyor." ifadelerini kullandı.