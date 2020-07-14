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    İsrailli gruptan, Türk bayrağına alçak saldırı

    İsrailli gruptan, Türk bayrağına alçak saldırı

    Ayasofya kararını hazmedemeyen provokatörler, konsolosluk binası önünde Türk bayrağını hedef aldı.
    • AA
    • 14.07.2020 - 13:22
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    İsrailli gruptan, Türk bayrağına alçak saldırı

    Türkiye'nin, Ayasofya'yı 86 yıl aradan sonra cami statüsüne kavuşturması İsrail'i rahatsız etti.

    İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Türkiye Konsolosluğu binası önünde toplanan dokuz kişilik İsrailli grup, provokasyona imza attı.

    TÜRK BAYRAĞINA SALDIRDILAR

    Kendisini "Kudüs İnisiyatifi" olarak adlandıran grubun liderinin İsrail ordusundan Elias Zarina isimli provokatör olduğu belirtildi.

    Konsolosluk önünde pankartlar açan grup, Türk bayrağını alçakça saldırıyla yaktı.

    İsrailli gruptan, Türk bayrağına alçak saldırı #1

    NETANYAHU'YA "HRİSTİYANLARI" KORUYUN ÇAĞRISI

    Zarina, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu dünya genelindeki Hristiyanları desteklemeye ve korumaya çağırdı.

    Yunanistan ve Bizans İmparatorluğu'nun bayraklarını sallayan grup üyeleri, konsolosluğun dışında Türkiye karşıtı sloganlar attı.

    İsrail polisinin, bayrağı yakan kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

    İsrailli gruptan, Türk bayrağına alçak saldırı #2

    İsrailli gruptan, Türk bayrağına alçak saldırı #3

    İsrailli gruptan, Türk bayrağına alçak saldırı #4

    İsrailli gruptan, Türk bayrağına alçak saldırı #5

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