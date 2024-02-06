İsrailli Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in oğlu, Biden'a 'Alzheimer hastası' dedi Shuvael Ben-Gvir, Biden'ın fotoğrafına yer verdiği paylaşımına, "Alzheimer hakkında farkındalık yaratmak önemlidir" diye yazdı.

AA & Ensonhaber

İsrail'den, ABD Başkanı Joe Biden'ın tepkisini çekecek bir açıklamaya imza atıldı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in oğlu Shuvael, Biden'ı Alzheimer hastasına benzetti.

Biden'ın fotoğrafını paylaşan Shuvael, Amerikalı liderin bilişsel gerileme yaşadığını ima etti.

Biden hakkında 'Alzheimer hastası' yorumu

Mesajda Shuvael Ben-Gvir, şu ifadeleri kullandı:

Bu zor zamanlarda, bilişsel gerileme ve demansın en yaygın nedeni olan dejeneratif bir beyin hastalığı olan Alzheimer hakkında farkındalık yaratmak önemlidir. Bu, kişinin fonksiyonlarını ve yeteneğini etkileyen ciddi bir hastalık.

Biden'dan özür diledi

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Biden yönetimiyle anlaşmazlıkları olsa da oğlunun paylaşımının ciddi bir hata olduğunu dile getirerek Biden'dan özür diledi.

Ben-Gvir'in oğlu da Biden ile ilgili paylaşımını silerek ABD Başkanı'ndan özür dilediğini belirtti.

Itamar Ben-Gvir, Wall Street Journal gazetesine geçen hafta verdiği özel röportajda Gazze'ye yönelik saldırılar sürecinde İsrail'e baskı yaptığı gerekçesiyle Biden'ı hedef almıştı.

"Trump olsaydı farklı olurdu"

Biden yönetiminin İsrail'in savaş çabalarına zarar verdiğini savunan Ben-Gvir, şu ifadeleri kullanmıştı: