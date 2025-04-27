İsrailli komutandan Gazze itirafı: İsrail ordusu Hamas'ı yenemedi

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 51 bini aştı.

Gazze'de enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

"İSRAİL'İN HAMAS'I YENME KAPASİTESİ YOK"

İsrail ordusunda Şikayet Komitesi Başkanı olarak görev yapan eski Tümgeneral Yitzhak Brik, Maariv gazetesinde, "İsrail ordusu Hamas'ı neden yenemiyor?" başlıklı makalesinde Gazze'deki yıkımın gerçek bir zaferin elde edilemediğini halktan saklamak için yapıldığını ifade etti.

Brik, "İsrail ordusunun şu anda Hamas'ı yenme kapasitesi yok. Bu yüzden Gazze'deki tüm bu yıkım, zafer izlenimi yaratmaya yönelik. Bu izlenim, siyasi ve askeri liderlerin halkı yanıltmasıyla güçleniyor" ifadelerine yer verdi.

Hamas mensuplarının yeraltındaki binlerce tünelde gizlendiklerini, çoğunlukla gece gruplar halinde tünellerden çıkıp mayınlar ve tuzaklar yerleştirdiklerini, ardından tekrar tünellere döndüklerini ileri süren Brik, bir buçuk yıl boyunca Gazze'deki tünellerin yüzde 10'undan daha azının patlatıldığını belirtti.

"İSRAİL ORDUSU BAŞARILI OLAMAYACAK"

İsrail ordusunun Hamas'ı yenme kapasitesinin olmadığını vurgulayan Brik, ayrıca Hamas'ın askeri gücünün İsrail'in açıkladığından çok daha az zarara uğradığını ve şu anda eski gücüne döndüğünü ifade etti.

Brik, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Hamas'ı yenebileceğini söyleyerek kendisini zor bir duruma soktuğunu belirtti.

Zamir'in, "Hamas'ı yeneceğiz, askeri yönetim kuracağız" açıklamasının ardından bu sözlerini yerine getiremediğini vurgulayan Brik, bunun Zamir için bir 'kapan' olduğunu değerlendirdi.

Ayrıca Brik, İsrail ordusunun son 20 yılda askeri personel sayısında büyük bir azalma yaşadığını belirterek ordunun Hamas'la savaşmak ve Gazze'ye kalıcı bir yönetim kurmak için yeterli askeri güce sahip olmadığını kaydederek makalesinde, "İsrail ordusu mevcut durumuyla Hamas'ı yok etme ve esirleri kurtarma konusunda başarılı olamayacak" sözlerine yer verdi.