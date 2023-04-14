İsrailli ünlü aktör Haim Topol, Mossad ajanı çıktı Geçen ay hayatını kaybeden İsrailli ünlü aktör Haim Topol'un, Mossad ajanı olduğu ortaya çıktı. İsrail basınına konuşan ailesi, Topol'un İsrail dış istihbarat servisi Mossad için çok kez gizli görevlere katıldığını açıkladı.

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İsrailli aktör Haim Topol, 1971 yapımı "Damdaki Kemancı" filmi ile dünya çapında ün kazandı.

Özellikle ülkesinde çok sevilen ünlü aktör ile ilgili inanılmaz bir gerçek ortaya çıktı.

Ailesi açıkladı: Mossad ajanıydı

87 yaşında hayata gözlerini yuman Haim Topol'un ailesi, ünlü aktörün Mossad ajanı olduğunu duyurdu.

Buna göre Haim Topol, ününü İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın gizli görevlerinde kullandı.

Zvi Amir ile sık sık görüştü

İsrail basınına konuşan aile, geçen ay ölen Topol'un kendilerine açıklamadığı birçok yurt dışı seyahati yaptığını anlattı.

Uzun yıllar İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan İsrailli aktörün, burada, daha sonra Mossad'ın başına gelecek Zvi Amir ile sık sık görüştüğü ifade edildi.

Konsolosluğun duvarını deldi, dinleme cihazları yerleştirdi

Topol'un oğlu da, babasının bir görevde Arap ülkelerinden birinin konsolosluğunu dinleme görevinin ayrıntılarını anlattı.

Babası ve ekibinin, konsolosluğun binasının bitişiğinde kiralık daireyi dişçi gibi göstererek duvarını deldiklerini ve dinleme ekipmanları yerleştirdiklerini söyledi.