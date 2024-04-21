İsrailli yerleşimci Filistin bayrağına saldırırken patlama yaşandı Yol kenarındaki Filistin bayrağını kaldırma girişimi patlamayla sonuçlandı.

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ensonhaber.com

İsrailli bir yerleşimci, Filistin bayrağını hedef almaya çalıştığı anda patlama meydana geldi.

Araçlarıyla seyir halinde olan İsrailliler, yol kenarında bayrağı görünce durdu.

İsrailli yerleşimcilerden biri, yeşillikle kaplı alanda dikilen bayrağı düşürmek için aracından inerek bayrağın olduğu noktaya doğru yürüdü.

Bayrağı tekmeyle düşürmek istedi

Araçta kalan İsrailli ise o anları cep telefonuyla kayıt altına almaya başladı. Tekme attığı bayrağı yere düşürmeye çalışan İsraillinin girişimi sırasında patlama yaşandı.

Patlamayla karşı karşıya kaldı

Oldukça şiddetli bir şekilde meydana gelen patlama sonrası söz konusu İsrailli kendini bir anda yerde buldu.

Sosyal medyada paylaşılan o anlar, binlerce görüntüleme aldı. Kullanıcılar, Filistin bayrağının bulunduğu yere patlayıcı yerleştirildiğine dikkati çekti.

El yapımı patlayıcının şiddetine maruz kalan İsraillinin akıbeti henüz bilinmiyor.