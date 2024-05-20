İsrailli yetkili: İbrahim Reisi'nin ölümünde İsrail'in parmağı yok Mossad'ın kazaya karışmış olabileceğine dair dedikodular dolaşıma girdi. İsrail'den "Kaza bizim yüzümüzden olmadı" açıklaması geldi.

ensonhaber.com

İsrail, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümünde rol oynadığına ilişkin iddiaları reddetti.

Tahran-Tel Aviv hattı, son günlerde gerilimli bir süreçten geçiyor. Taraflar arasında karşılık füze saldırıları, yükselen tansiyonun yansımalarından yalnızca biri.

Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin dağlık alanda düşmesi ve enkazın yanması sonucu heyetteki isimlerin tamamı hayatını kaybetti.

'Mossad kazaya karıştı' iddiası

Tel Aviv, kaza sonrası dikkatlerin çevrildiği yerlerin başında geliyor. Helikoptere, dışarıdan İsrail istihbaratının müdahalesi olabileceği iddiaları dillendiriliyor.

İsrail basınından Jerusalem Post gazetesi, "Pazar gecesinden pazartesi sabahına kadar sosyal medyada, helikopter kazasına Mossad'ın karıştığına dair söylentiler dolaşıyordu." diye yazdı.

"İsrail'in parmağı yok"

İsrailli bir yetkiliye dayandırılan haberin devamında, şöyle denildi:

(Yetkili) İsrail'in, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin, çevresinden birçok kişinin de ölümüne yol açan helikopter kazasında ölmesinde parmağı olmadığını söyledi.

"O biz değildik"

İsminin gizli kalmasını isteyen söz konusu yetkili, "O biz değildik." dedi.

İran'da olağanüstü toplantı: Kesinti olmayacak

İran devlet medyasına göre, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümünün ardından pazartesi günü yasama ve yargı organlarının başkanlarıyla olağanüstü toplantıda bir araya geldi.

Kaza nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Muhbir ve diğer katılımcılar, halka karşı görevlerin "hiçbir kesinti olmaksızın" sürdürüleceğini vurguladı.

Kültür ve sanat faaliyetlerini iptal ettiler

Bu arada İran Kültür Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Reisi'den gelen ölüm haberi sonrası ülkedeki tüm kültür ve sanat etkinliklerini 7 gün süreyle askıya aldı.