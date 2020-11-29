İsrailli yetkili: Muhsin Fahrizade suikastı için dünya bize teşekkür etmeli

İsrailli yetkili: Muhsin Fahrizade suikastı için dünya bize teşekkür etmeli

İran'ın önde gelen nükleer bilimcisinin uğradığı silahlı saldırı sonucu ismi belirtilmeyen İsrailli yetkili, dikkat çeken ifadeler kullandı.

İran'ın nükleer programının mimarlarından bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesine ilişkin yankılar sürüyor.

Başkent Tahran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fahrizade için İran "intikam yemini" etti.

Tahran'dan yapılan açıklamalarda, Fahrizade'nin intikamının "uygun zamanda, uygun yerde" alınacağı kaydedildi.

SUİKAST İTİRAFI

New York Times gazetesinde, suikast ile ilgili dikkat çeken bir haber yer aldı. İsmi açıklanmayan İsrailli bir yetkilinin, "Dünya, İran’ın nükleer silah dehası Muhsin Fahrizade'yi öldürdüğümüz için bize teşekkür etmeli." dediği aktarıldı.

Tel Aviv'den henüz silahlı saldırıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

"GEREKLİ ADIMLAR DEVAM EDECEK"

Fahrizade'yi İsrail için yıllardır takip ettiği belirtilen üst düzey yetkilinin ayrıca Tel Aviv'in İran'ın nükleer programına karşı gerekli adımları atmaya devam edeceğini söylediği belirtildi.

Aynı haberde eski CIA yetkilisi Bruce Reidel ise İsrail'in "düşman" topraklardaki önemli kişilere saldırı konusunda "olağanüstü düzeyde yetenek" gösterdiğini savundu.

"YENİ EYLEMLER YOLDA"

Suikast için "Eşi benzeri görülmemiş" ifadesini kullanan Reidel, "İranlılar tarafından etkili bir şekilde karşı koyulduğuna dair hiçbir işaret yok." dedi.

"Fahrizade'ye yapılan saldırı, İsrail'in benzer görevler için bu ağı tekrar kullanma niyetinde olduğuna dair bir gösterge olabilir." diyen eski CIA yetkilisi, yeni eylemlerin yolda olduğunu ifade etti.