İsrailliler, Filistinliler esirlerin idam edilmesini isteyen bakana saldırdı Filistinli esirlere idam cezasının uygulanmasını savunan aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Kudüs de bir etkinlik çıkışı protestocuların saldırısına uğradı.

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ensonhaber.com

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne havadan karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 262 Filistinli yaşamını yitirdi, 77 bin 229 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastaneler, ibadethaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da yok edildi.

İsrailliler aşırı sağcı bakana saldırdı

Her fırsatta Filistinlilerin sivil, asker ayırt edilmeksizin operasyonlarda hedef alınmasını savunan aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Kudüs de bir etkinlik çıkışı protestocular tarafından saldırıya uğradı.

Saldırı sırasında arabanın üzerine çıkarak insanları selamlamaya çalışan Ben-Gvir'e protestocular saldırırken korumalar son anda makam aracına bindirmeyi başardı.

"Filistinliler infaz edilmeli"

Ben-Gvir, İsrail hapishanelerindeki aşırı kalabalığa son vermek için doğru çözümün 'terörist' olarak tanımladığı Filistinli esirlere idam cezasının uygulanması olduğunu savunmuş ve İsrail hükümetinin Filistinli esirler için 936 ek gözaltı yeri inşa etmesine izin veren önerisini onaylamasından mutlu olduğunu ifade ederek, "Ek inşaat, cezaevine daha fazla terörist alınmasını sağlayacak ve cezaevindeki tutukluluk krizine kısmi bir çözüm getirecek" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ben-Gvir, Filistinlilere yönelik ölüm cezasının hapishanelerin aşırı kalabalıklaşması sorununa doğru çözüm olduğunu ifade etmişti.