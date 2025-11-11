İsrailliler, Kudüs'te Fislitinlilere ait Babu'r Rahme Mezarlığına saldırdı

- İsrailli yerleşimciler, Kudüs'teki Babu'r Rahme Mezarlığına baskın yaparak Müslüman mezar taşlarını tahrip etti.
- Kudüs Valiliği Müsteşarı Maruf er-Rifai, bu saldırıların Kudüs’ün Müslüman kimliğini yok etmeye yönelik sistematik bir girişim olduğunu belirtti.
- Rifai, uluslararası toplumu İsrail’in ihlallerine karşı acilen harekete geçmeye çağırdı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa'nın bitişiğinde yer alan tarihi Babu'r Rahme Mezarlığına, İsrailli yerleşimciler tarafından baskın yapıldığı bildirildi. Görgü tanıkları, mezarlıkta Müslümanlara ait mezar taşlarının zarar gördüğünü aktardı.
KUDÜS'ÜN MÜSLÜMAN KİMLİĞİ HEDEF ALINIYOR
Kudüs Valiliği Müsteşarı Maruf er-Rifai, mezarlığa yapılan saldırının, Kudüs’ün Müslüman kimliğini yok etmeyi amaçlayan sistematik bir girişim olduğunu belirtti. Rifai, tekrarlanan ihlallerin şehrin tarihi kimliğini silmeyi ve tamamen Yahudi mekanına dönüştürmeyi hedefleyen açık bir politika izlediğini söyledi.
ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI
Rifai, Birleşmiş Milletler ve ilgili uluslararası kuruluşlara seslenerek, İsrail’in Müslüman mezarlıklarına yönelik ihlallerini durdurmaları ve işgalci otoriteler korumasındaki İsrailli yerleşimcilerin saldırılarına son vermeleri için acilen harekete geçmeleri çağrısında bulundu.
TARİHİ MEZARLIK YILLARDIR İHLALLERE MARUZ KALIYOR
Rifai, Babu'r Rahme Mezarlığının yıllardır çeşitli ihlallere uğradığını belirterek, İsrail yönetimi ve belediyelerinin mezarlığın büyük bölümüne el koyduğunu, definleri engellediğini ve alanı halk bahçesine çevirdiğini ifade etti. Ayrıca, mezarlığı tehdit eden “teleferik projesi” gibi Yahudileştirme girişimlerinden söz etti.
Rifai, uluslararası toplumu yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye, İsrailli yetkililerden hesap sormaya ve Filistinlilerin Kudüs’te özgür ve onurlu bir şekilde yaşama hakkını garanti altına alan BM kararlarını uygulamaya çağırdı.