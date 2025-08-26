İsrailliler Tel Aviv'de esirelerin geri getirilmesi için protesto düzenledi

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ni tam işgale hazırlanıyor.

Bu kapsamda İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay verdi.

Başbakan Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söyledi.

AŞAMALI İŞGAL PLANI

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtildi.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edildi.

İSRAİLLİLER, HÜKÜMETİ PROTESTO ETTİ

Bu karardan sonra İsrailliler sokağa döküldü.

İsrail'de gösteri düzenleyen on binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Gazze kentini işgal kararını protesto etti, derhal ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanması talebinde bulundu.

NETANYAHU ANLAŞMAYI ENGELLEMEKLE SUÇLANIYOR

İsrail bayraklarının yanı sıra "Sen baştasın, sen suçlusun", "Bu savaşı bitir", "Esirleri geri getirin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, attıkları sloganlarda Netanyahu hükümetini anlaşmayı engellemekle suçladı.

Tel Aviv'deki gösteriler bugün de devam etti.

GÖSTERİCİLER ANA YOLLARI KAPATTI

İsrailliler, Tel Aviv’deki bazı ana yolları kapatarak Gazze’de tutulan İsraillilerin geri getirilmesi için protesto gösterisi düzenledi.

Göstericiler, ellerinde taşıdıkları pankartlarla Tel Aviv'deki 4. Cadde'yi trafiğe kapatarak Gazze’de bulunan İsraillilerin serbest bırakılması için anlaşmaya varılmasını talep etti.

Göstericiler, lastik yakarak yol kapattı.