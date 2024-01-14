İsraillilerden Netanyahu'ya tepki: İstifası ve erken seçim istendi İsrail'in Gazze'deki katliamı üç ayı aşkın süredir devam ediyor. Tel Aviv’de ise yaklaşık on bin kişi, Netanyahu'nun istifasını isteyerek erken seçime gidilmesi talebi ile gösteri yaptı.

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AA

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana, 3 ayı aşkın süredir devam ediyor.

Katliamlarına geçen süre zarfında yenilerini ekleyen İsrail, 23 binden fazla sivili hayattan kopardı.

Okul, hastane, ibadethane ve sivil yerleşim alanlarını hedef gözetmeksizin vuran İsrail, savaşı sürdürmekte kararlı..

Erken seçim talebinde bulundular

İsrailliler ise Netanyahu ve hükümetinin savaş yanlısı tutumu sebebiyle protestolarını sürdürüyor.

İsrail'in başkenti Tel Aviv’de toplanan yaklaşık on bin kişi, erken seçime gidilmesi talebi ile gösteri düzenledi. Netanyahu karşıtı sloganlar atan protestoculardan bir kısmı şehrin ana arterlerinden Ayalon Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Netanyahu'nun istifası istendi

İsrail'in Hayfa kentinde toplanan yüzlerce kişi ise Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçime gidilmesi talebinde bulunarak protestolarda bulundular.

Hayfa kentindeki Carmel Center'den hareket eden kalabalık İsrail bayrakları ve dev dövizler taşıyarak kentteki Horev Center'e kadar yürüdü. Yürüyüş esnasında davullar çalan göstericiler Netanyahu hükümeti karşıtı sloganlar attı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise protestolar bir yana, hakkında açılan 'soykırım' davasına rağmen kışkırtıcı açıklamalarına devam ediyor.

"Savaşı sürdüreceğiz"

Netanyahu, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Hamas'ı ortadan kaldırma, tüm esirleri evlerine geri getirme ve Gazze'nin bir daha ülkemiz için tehdit oluşturmayacağından emin olma hedeflerini gerçekleştirinceye kadar bu savaşı sürdüreceğiz."

"Soykırım" davasını umursamadı

"Tüm hedeflerimiz gerçekleşinceye kadar Gazze savaşını sürdüreceğiz. Ne Lahey ne de 'şer ekseni' bizi durdurabilecek." ifadelerini kullanan Netanyahu, bu hedefi gerçekleştirmek için pazar günü güvenliğe daha fazla fon sağlayacak bir bütçe sunacaklarını dile getirdi.

Mısır ile Gazze arasındaki sınır şeridi Philadelphia (Salahaddin) Koridoru'na da değinen Netanyahu, bu koridorda kontrolü sağlamadan Hamas'ı ortadan kaldırmalarının söz konusu olmadığını savundu.

Netanyahu, ayrıca Filistin yönetimine herhangi bir şekilde Hamas'a yardımı dokunacak fon aktarımında bulunmayacaklarını sözlerine ekledi.

Netanyahu, daha önce 10, 15 ve 30 Aralık 2023'te "Gazze'de savaştan sonrasıyla" ilgili planına değinirken Philadelphia Koridoru'nda kontrolü ele alma planından söz etmişti.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı "soykırım davası"

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika, bu kapsamda UAD'den 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini istiyor.

Bu kararların arasında şunlar bulunuyor:

"İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişimini sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması ve soykırımın delillerini muhafaza etmesi"

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanları ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başlayacak.

Kararın açıklanması için hakimleri bağlayan bir tarih bulunmuyor ancak UAD'nin önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.

UAD'de açılan soykırım davasında ilk duruşma 11 Ocak'ta Güney Afrika heyetinin argümanlarını sunmasıyla başlamış, 12 Ocak'ta da İsrail heyeti savunmasını yapmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)