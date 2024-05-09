İstanbul'da köpekleri sitenin dışına çıkaranlara uygulanan ceza iptal edildi Vali Gül, "Eksik beyanlar nedeniyle yerinde görülmemiş ve cezai işlem iptal edilmiştir" dedi.

ensonhaber.com

İstanbul'da bir sitedeki köpeklerin dışarı çıkarılmasıyla ilgili duruma karışan vatandaşlara ceza uygulandı.

Bir sitede görevli temizlik işçisi ve bahçıvan, çocuklara saldıran iki başıboş sokak köpeğini dışarı çıkardı.

Bunun üzerine site sakinlerinden biri, söz konusu görevliler hakkında şikayette bulundu.

'Köpeklerin psikolojisini bozdunuz' suçlaması

Görevlilerin, "köpeklerin psikolojisini bozduğu" iddia edildi. Hayvanların, "yaşam alanlarından uzaklaştırıldıkları" öne sürüldü.

Bunun üzerine temizlik işçisi ile bahçıvana ceza uygulandı, ancak daha sonra iptal edildi. Gelişmeyle ilgili ayrıntıyı, İstanbul Valisi Davut Gül paylaştı.

Cezayla ilgili iptal kararı

Vali Gül, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: