Esenyurt'ta ters yönde giden araç, kazaya davetiye çıkardı.

İstanbul'da ters yönde ilerleyen sürücü, hem kendini hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

Esenyurt'ta yaşananlar, trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Çift şeritli yolda ters şeritten hızla ilerleyen araç, kazaya davetiye çıkardı.

KAZAYA RAMAK KALA...

Yolda seyir halindeki sürücüler, bir anda önlerinde ters yönden gelen bir araç görünce şaşkına döndü.

Bir araç sürücüsü, aracı son anda fark ederek manevra yapıp, ölümden saniyelerle kurtulurken, yaşananlar anbean kaydedildi.

Esenyurt’ta ters yönde ilerleyen sürücü ViDEO







