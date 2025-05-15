İstanbul’daki barış görüşmeleri Avrupa'da savunma sanayii şirketlerinin hisselerini düşürdü

AA

Türkiye'nin arabuluculuk rolü üstlendiği Rusya-Ukrayna barış müzakereleri, İstanbul'da yapılacak.

İki ülke için de büyük yıkıma neden olan savaşın, İstanbul'da kurulacak masa ile son bulması bekleniyor.

Ancak Türkiye ev sahipliğindeki bu buluşma, Avrupa'daki savunma şirketlerinin hisselerinde sert düşüşe neden oldu.

AVRUPALI SAVUNMA ŞİRKETLERİ DEĞER KAYBEDİYOR

Avrupa'da savunma şirketlerinin hisseleri, barış müzakerelerinin açıklanmasının ardından düşüşe geçti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta, üç yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti.

SAVUNMA VE HAVACILIK ENDEKSİ YÜZDE 2 GERİLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Ukrayna yönetiminin de olumlu yanıt vermesinin ardından, uluslararası toplumda gözler, bugün Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak barış görüşmelerine çevrildi.

Bu gelişmeler, Avrupa genelinde savunma hisselerinin düşmesine neden oldu. Avrupa STOXX havacılık ve savunma endeksi, son 5 günde yaklaşık yüzde 2 geriledi.

ALMAN SİLAH ÜRETİCİSİNİN HİSSELERİ DÜŞTÜ

Yatırımcılar, 4. yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sürdürülebilir barışın gelmesi durumunda, bölge hükümetlerinin silah ve askeri teçhizata daha az harcama yapmak zorunda kalacağını öngörüyor.

Bu öngörülerle Alman silah üreticisi Rheinmetall hisseleri, 9 Mayıs'ta 1744 euro ile zirvesini gördükten sonra yaklaşık yüzde 9 düşerek 1592 euroya geriledi.

Son 5 gündeki düşüş yüzde 3,25'i buldu.

RHEİNMETALL'İN PİYASA DEĞERİ 70 MİLYAR EUROYU AŞTI

Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş ve ABD'deki siyasi değişim, Avrupa'daki hükümetlerin savunma harcamalarını daha fazla artırmaya teşvik ederken, Leopard 2 tank üreticisi Rheinmetall hisse değerinin Ukrayna-Rusya Savaşı başlamasından bu yana yüzde 1400'den fazla yükselmesi dikkati çekti.

Avrupa'nın en büyük mühimmat üreticisi Rheinmetall’ın toplam piyasa değeri ise hisselerindeki yükselişle birlikte 70 milyar euronun üzerine çıkarak, Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'i de geride bıraktı.

ŞİRKETLER DEĞER KAYBETMEYİ SÜRDÜRÜYOR

İsveçli savunma şirketi Saab hisseleri son 5 günde yüzde 6,15, Fransız silah şirketi Thales hisseleri yaklaşık yüzde 5, İngiliz silah şirketi BAE Systems hisseleri yaklaşık yüzde 2 ve İtalyan Leonardo hisseleri yüzde 5 değer kaybetti.

Eurofighter için sensör sistemleri sağlayan Alman Hensoldt'un hisseleri de yaklaşık yüzde 4 geriledi.

Fransız Safran'ın ve İngiliz Rolls-Royce hisseleri yüzde 1 değer kazanırken, Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus'ın hisse değeri neredeyse sabit kaldı.

Avrupa'daki savunma şirketlerinde görülen düşüş Asya ve ABD'deki savunma şirketlerinin hisse performansına da yansıdı.

F-35'in üreticisi Lockheed Martin Corporation (LMC), yatırımcısına yüzde 2,51 kaybettirdi.

UKRAYNA VE RUSYA SAVAŞI VE SİLAH ÜRETİCİLERİ

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası artan güvenlik tehditlerinin ardından özellikle Avrupa'da liderler, savunma yatırımlarını artırma kararı almıştı.

Avrupa ülkelerinin savunma bütçelerinde artışa yönelmesi savunma sanayii ve havacılık firmalarının hisselerinde hızlı yükselişlere yol açtı.

Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından Avrupa, savunma ve güvenlik politikalarında revizyona gitti.

Trump'ın göreve gelmesiyle ABD ve Ukrayna arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlarken, ABD ve Avrupa arasında ekonomik ve savunma politikaları açısından ayrışmalar görüldü.

AVRUPA SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRMA YOLUNA GİDİYOR

ABD ve Rusya arasındaki Ukrayna görüşmelerinde dışlanan Avrupa'nın siyasi liderleri, Avrupa Birliği'nin sürdürülebilir bir savunma planı oluşturması için çalışmalar yapmaya başladı.

Başkan Trump'ın Avrupa'nın askeri kaynaklara daha fazla yatırım yapması gerektiğini söylemesinin ardından da Avrupa'daki silah üreticilerinin hisseleri yükselmişti.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından envanterde oluşan boşluklar ve ABD ile yaşanan gerilim, Avrupa ülkelerini savunma sanayii alanında daha fazla harcama yapmaya itiyor.