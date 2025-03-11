İstifa eden Justin Trudeau makam koltuğunu yanında götürdü

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump ile olan yarışışını kaybetti.

İkili arasındaki çatışma, Trump'ın göreve geldiği ilk günden itibaren kendini göstermeye başladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’yı “51. eyalet” yapma önerileriyle başlayan tartışma, Trump'ın , Trudeau’ya “vali” diye hitap etmesiyle gerilimi tırmandırdı.

Trump karşısında güçlü bir duruş sergilemeyen Trudeau, önce Liberal Parti içinde ardından da tüm Kanada halkı tarafından sertçe eleştirildi.

İSTİFA ETTİ

Eleştirileri kabul edemeyen Justin Trudeau, 9 yıllık görev süresinin ardından 6 Ocak 2025’te istifa ettiğini açıkladı.

Trudeau, parti içi baskılar ve Trump’ın yüzde 25’lik gümrük vergisi tehditleriyle mücadele ederken, kamuoyu desteğini de kaybetti.

TRUDEAU'NUN YERİNİ CARNEY ALDI

Trudeau’nun istifasının ardından Liberal Parti liderlik yarışını eski Kanada Merkez Bankası Başkanı Mark Carney kazandı.

9 Mart 2025’te Ottawa’da yapılan seçimde oyların yüzde 85,9’unu alarak parti lideri ve yeni başbakan seçilen Carney, ilk konuşmasında Trump’a meydan okudu:

“Amerika, Kanada değildir. Kanada hiçbir zaman ABD’nin parçası olmayacak.”

KOLTUĞUNU DA YANINDA GÖTÜRDÜ

Hükümetteki görevi sona eren Trudeau, seçim sonrası meclisten ayrılırken dikkat çeken bir davranışta bulundu.

Trudeau, 9 yıldır görev yaptığı Avam Kamarası'ndaki sandalyesini de yanında götürdü.

Koltuğu Parlamento binası dışına taşırken görülen Trudeau, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da dilini dışarı çıkararak poz verdi.