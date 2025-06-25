İstihbarat raporları: ABD saldırıları, İran’ın nükleer tesislerini imha etmedi

ABD ve İsrail istihbaratı, ABD’nin geçtiğimiz hafta İran’ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırıların İran’ın nükleer programı için kilit önemde olan tesisleri imha etmediğini öne sürdü.

ABD istihbaratı tarafından gerçekleştirilen bir ön değerlendirme, ABD’nin geçtiğimiz hafta İran’daki üç nükleer tesise gerçekleştirdiği saldırıların, İran’ın nükleer programının temel unsurlarını imha etmediği ve muhtemelen programın sadece birkaç ay gerilemesine neden olduğunu belirtti.

"BU SÖZDE DEĞERLENDİRME, TAMAMEN YANLIŞTIR"

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer tesislerinin tamamen imha edildiğine dair açıklamalarıyla ters düşen bu değerlendirme, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından reddedildi.

Leavitt, "Bu sözde değerlendirme, tamamen yanlıştır" dedi.

"TAMAMEN İMHA ETMEDİ"

İsrail istihbaratı tarafından paylaşılan bir değerlendirmede ise ABD saldırılarının İran’ın nükleer programını "birkaç yıl" gerilettiği fakat tamamıyla imha etmediği belirtildi.

İsrailli üst düzey bir yetkili İsrail basınına yaptığı açıklamada, ABD’nin saldırılarının her şeye rağmen yararlı olduğu ve bu sayede müzakereler yoluyla elde edilemeyecek sonuçlar elde edildiğini söyledi.

İsrail basını, ayrıca İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırıların İran’ın uranyum zenginleştirmeye yeniden teşebbüs etmesini engelleme açısından caydırıcı olacağı değerlendirmesi paylaşıldı.

ABD ordusu, 22 Haziran’da B-2 Spirit bombardıman uçakları ile İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine saldırı düzenlemişti.